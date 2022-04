Flugzeugträger USS Abraham Lincoln erreicht internationales Gewässer des Ostmeeres

Photo : YONHAP News

Der nukleargetriebene Flugzeugträger USS Abraham Lincoln hat internationales Gewässer des Ostmeeres erreicht.Die Militärvereinigung U.S. Naval Institute bestätigte am Montag, dass der Flugzeugträgerverband sich im Ostmeer befinde. Es handele sich offenbar um eine Reaktion auf die wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel.Das Instititut wies darauf hin, dass Nordkorea wieder Raketen und Interkontinentalraketen getestet habe und in naher Zukunft mit einem Atomtest gerechnet werde.Der Flugzeugträger und seine Begleitschiffe kreuzen damit erstmals seit November 2017 wieder im Ostmeer zwischen Korea und Japan.Es handele sich um eine Demonstration militärischer Stärke und starke Warnung an die Adresse Nordkoreas.Es gibt Spekulationen, dass Nordkorea anlässlich des 110. Geburtstags des Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April einen Atomwaffentest durchführen könnte.Der Flugzeugträger solle laut Berichten etwa fünf Tage lang im Ostmeer bleiben. In dieser Zeit könnten Südkorea und die USA auch ein Seemanöver abhalten.