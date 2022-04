Medien: Nordkorea reißt südkoreanisches Golfresort am Gebirge Geumgang ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea scheint ein südkoreanisches Golf-Resort in der Umgebung des Gebirges Geumgang abzureißen.Das berichtete NK News, ein auf Nordkorea spezialisiertes US-Nachrichtenportal, am Montag anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs vom 9. und 10. April.NK News schrieb, es gebe eine Szene, die darauf hindeute, dass zehn Unterkunftsgebäude des Ananti Golf & Spa Resort in der Touristenregion Gebirge Geumgang zum Teil abgerissen worden seien. Die Internetzeitung berichtete von der Möglichkeit, dass Nordkorea die Gebäude gesprengt habe.Das Golf-Resort wurde von der Firma Ananti auf einem 1,685 Millionen Quadratmeter großen Gelände gebaut, das Hyundai Asan von Nordkorea gepachtet hatte. Ananti hatte das Grundstück wiederum für 50 Jahre gepachtet, das Resort wurde im Mai 2008 eröffnet.Die Anlage wurde jedoch außer Betrieb gesetzt, nachdem die innerkoreanischen Touren zum Gebirge Geumgang anlässlich der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Juli 2008 ausgesetzt worden waren.