Delegation des kommenden Präsidenten kehrt von Besuch in den USA zurück

Eine Delegation des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol ist von einem einwöchigen Besuch in den USA zurückgekehrt.Nach der Ankunft am internationalen Flughafen Incheon sagte Delegationsleiter Park Jin am Montag vor Reportern, dass er später ausführlich über die Ergebnisse der Gespräche in den USA berichten werde.Er wolle sein Bestes geben, damit die neue Regierung die Partnerschaft mit den USA auf die Ebene einer umfassenden strategischen Partnerschaft heben könne. Priorität hätten dabei nationale Interessen und die Sicherheit der Bevölkerung.Seoul und Washington hätten sich in Reaktion auf weitere Provokationen aus Nordkorea auf eine verstärkte Abschreckung und besonders enge Abstimmung geeinigt.Die USA hätten außerdem ihre Entschlossenheit bekräftigt, Südkorea zu verteidigen und eine erweiterte Abschreckung anzubieten.Auch seien sich beide Seiten über die Notwendigkeit eines Gipfelgesprächs zu einem baldigen Zeitpunkt einig gewesen, fügte Park hinzu.