Präsident Moon fordert von kommender Regierung Festhalten am Kurs der Klimaneutralität

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die kommende Regierung aufgerufen, an der Grundlage der Politik für Klimaneutralität festzuhalten.Unter der nächsten Regierung könne es Änderungen an der Energiemix-Politik geben, die Grundlage der Politik für Klimaneutralität müsse jedoch beibehalten werden, sagte Moon bei einer Sitzung mit seinem Stab am Montag.Es sei bedeutungsvoll, dass die Treibhausgasemissionen in Südkorea tendenziell abnähmen, nachdem im Jahr 2018 nach einer stetigen Zunahme der Höhepunkt erreicht worden sei. Es sei ein glücklicher Umstand, dass die nächste Regierung inmitten dieser Entwicklung ihre Arbeit aufnehmen werde, sagte Moon.Die Klimaneutralität sei ein unvermeidbarer Weg für die Bewältigung der Klimakrise und ein Weg, der unbedingt beschritten werden müsse. Auf dem Weg dorthin könne sich Südkorea neue Wachstumsmotoren für die Zukunft sichern. Die Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 müsse für die Regierung jedes Landes und globale Unternehmen das Ziel sein und weiter vorangetrieben werden, betonte der Staatschef.