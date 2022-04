Nordkorea feiert im Beisein des Machthabers Fertigstellung von Wohnungsbauprojekt in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat im Beisein des Machthabers Kim Jong-un die Fertigstellung eines Wohnungsbauprojekts in Pjöngjang gefeiert.Das berichteten die staatlichen Medien in Nordkorea am Dienstag.Insgesamt seien in den Gebieten Songsin und Songhwa 10.000 Apartments entstanden, außerdem ein 80-stöckiger Wolkenkratzer und eine Hauptstraße mit Räumlichkeiten für die Gastronomie, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA.Kim hielt bei der Feier keine Ansprache, winkte den jubelnden Menschen laut dem Bericht aber zu und wünschte ihnen viel Glück und Freude in den neuen Wohnungen.Nordkorea hatte letztes Jahr auf dem achten Kongress der Arbeiterpartei das Ziel ausgegeben, in Pjöngjang bis 2025 50.000 Apartment-Wohnungen oder 10.000 Einheiten jährlich zu bauen.Im letzten Monat hatte Kim darauf gedrängt, dass die Wohnungen in Songsin und Songhwa vor dem 110. Geburtstag seines Großvaters und Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April gebaut sind.