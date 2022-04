Regierung will Einschränkungen für private Treffen und Öffnungszeiten möglicherweise aufgeben

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwägt, die Corona-bedingten Einschränkungen für private Treffen und die Öffnungszeiten aufzugeben.Das sagte Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Dienstag in einem Radioprogramm.Derzeit dürfen sich bis zu zehn Personen privat treffen. Stark frequentierte Einrichtungen wie Restaurants und Cafés sollen um Mitternacht schließen.Die Regierung will diese Woche neue Regeln zur sozialen Distanzierung präsentieren. Zu der Erwartung, dass dies die allerletzte Anpassung der Corona-Maßnahmen sein werde, äußerte Son, es müsste noch überprüft werden, ob dies das letzte Mal sein werde.Die Frage, ob es im Juni oder Juli zur Umstellung des Systems der medizinischen Versorgung und zum Wegfall der Maskenpflicht kommen werde und die Rückkehr zur Normalität möglich sei, bejahte der Beamte.