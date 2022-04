Südkorea meldet 210.755 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat 200.000 übertroffen, nachdem am Vortag die 100.000er-Marke unterschritten worden war.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 210.755 neue Infektionsfälle nachgewiesen.Die Zahl ist verglichen mit der Vorwoche um über 50.000 zurückgegangen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 171 auf 19.850. Die Zahl der täglichen Todesfälle ist erstmals seit 27 Tagen unter die 200er-Marke gefallen.Landesweit kurieren sich 1.032.396 Corona-Patienten zu Hause aus. 93.057 von ihnen unterliegen einer intensiven Kontrolle.Von den Krankenhausbetten für kritisch kranke Corona-Patienten im Land sind 58,1 Prozent belegt.