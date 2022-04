Covax weist Nordkorea erneut 1,83 Millionen Corona-Impfdosen zu

Photo : YONHAP News

Die globale Impfstoffinitiative Covax hat Nordkorea erneut 1,83 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs zugewiesen, nachdem sie Tage zuvor die Zuteilung zurückgezogen hatte.Laut dem COVID-19 Vaccine Market Dashboard des UN-Kinderhilfswerks UNICEF am Dienstag wurden Nordkorea 1.828.800 Impfdosen zugewiesen.Dieses Jahr wurden Nordkorea 1,83 Millionen Dosen der Impfstoffe von AstraZeneca und Novavax zugeteilt, dies wurde jedoch laut Informationen Anfang dieses Monats widerrufen. Grund war, dass sich Nordkorea nicht dazu bereit erklärt hatte, die Impfdosen entgegenzunehmen.Covax begründete damals die Entscheidung damit, dass die entsprechenden Impfdosen in anderen Ländern eingesetzt werden könnten, sollte Nordkorea diese nicht annehmen wollen.Daher wird spekuliert, ob die erneute Zuteilung erfolgte, weil Nordkorea das Angebot für Lieferungen doch noch akzeptierte.Wie verlautete, seien Nordkorea und das afrikanische Land Eritrea die einzigen Staaten in der Welt, in denen selbst die erste Impfung gegen das Coronavirus noch nicht begonnen hat.