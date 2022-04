Nächtliche Führungen durch Palast Changdeok starten am 21. April

Photo : YONHAP News

Ab kommender Woche werden wieder nächtliche Führungen durch den Palast Changdeok in Seoul angeboten.Das Zentrum für königliche Paläste und Grabstätten der Behörde für Kulturerbe teilte am Dienstag mit, dass das Programm „Mondlicht-Tour im Palast Changdeok“ vom 21. April bis 12. Juni von Donnerstag bis Sonntag angeboten werde.Die Besichtigungen sind sehr beliebt, weil man die ruhige und angenehme Atmosphäre in dem Königspalast, einer UNESCO-Welterbestätte, bei Mondschein erleben kann.Die Tourteilnehmer können im Pavillon Sangnyangjeong den nächtlichen Anblick des Stadtzentrums genießen, während die traditionelle koreanische Flöte Daegeum gespielt wird. Auch wird eine Aufführung über den Kronprinzen Hyomyeong der Joseon-Dynastie angeboten.Buchungen sind ab 14 Uhr am Donnerstag auf der Internetseite Interpark Ticket möglich. Eine Person kann bis zu zwei Plätze buchen.