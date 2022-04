14 Prozent weniger Südkoreaner reisten letztes Jahr für Lern- und Studienzwecke in die USA

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Südkoreaner, die für Lern- und Studienzwecke in die USA reisen, ist letztes Jahr als Folge der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent geschrumpft.Laut einem jüngsten Bericht der US-Behörde U.S. Immigration and Customs Enforcement reisten im vergangenen Jahr 58.700 Südkoreaner in die USA, um einen akademischen Abschluss zu machen oder sich beruflich fortzubilden.Das sind etwa 9.400 weniger als ein Jahr zuvor.Während die Zahl der in die USA gereisten südkoreanischen Studenten und Schüler um 14 Prozent sank, ging die entsprechende Zahl der Personen aus aller Welt lediglich um 1,2 Prozent zurück.