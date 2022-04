Teheran: Kaum Bewegung in Frage eingefrorener iranischer Gelder in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nach Angaben der iranischen Regierung gibt es in der Frage der in Südkorea eingefrorenen iranischen Gelder kaum Bewegung.Entsprechendes sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).Dabei handele es sich um Zahlungen für Erdöllieferungen und Südkoreas Verschuldung gegenüber den 80 Millionen Iranern, hieß es.Die Äußerung erfolgte, nachdem lokale Medien berichtet hatten, dass die Angelegenheit der eingefrorenen Vermögenswerte geklärt worden sei.Aufgrund der US-Sanktionen gegen den Iran, die die Trump-Regierung 2018 verhängt hatte, sind sieben Milliarden Dollar bei zwei Banken in Südkorea eingefroren, die für iranische Öllieferungen gezahlt wurden.