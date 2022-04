US-Nuklearunterhändler besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Sung Kim, Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, besucht nächste Woche Südkorea.Laut einer diplomatischen Quelle am Dienstag wird Kim um den 18. April nach Südkorea kommen und sich etwa vier Tage in dem Land aufhalten.Kims Stellvertreterin Jung Pak wird ebenfalls nach Südkorea kommen.Kim wird in Südkorea mit seinem Amtskollegen Noh Kyu-duk, dem Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, zusammenkommen. Auch wird er Vertreter der nächsten Regierung, darunter des präsidialen Übergangskomitees, treffen, um sich über den Kurs der neuen Regierung gegenüber Nordkorea abzustimmen.Es wird erwartet, dass beide Seiten intensiv erörtern werden, wie angesichts der gestiegenen Gefahr bewaffneter Provokationen Nordkoreas die Situation auf der koreanischen Halbinsel verwaltet werden sollte.Kim hatte beim Treffen mit Noh am 4. April in Washington gesagt, dass er bald Südkorea besuchen werde. Er freue sich darauf, dass er sowohl mit Noh als auch mit dem Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol Diskussionen führen werde, hatte er geäußert.