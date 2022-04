Erster Fall der Omikron-Subvariante XL in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist inmitten der abflachenden Corona-Welle der erste Fall der neuen Omikron-Variante XL bestätigt worden.Die Omikron-Untervariante wurde bei einem symptomlosen Patienten nachgewiesen, der am 23. März positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Person soll dreifach geimpft sein.XL ist eine Rekombination der Omikron-Subtypen BA.1 und BA.2 und wurde im Februar in Großbritannien zum ersten Mal bestätigt. Seitdem wurden dort 66 XL-Fälle nachgewiesen.Die für die Seuchenkontrolle zuständigen Behörden gehen davon aus, dass die Eigenschaften von XL nicht wesentlich verändert seien. Zugleich hieß es, dass sie die Situation mit großer Aufmerksamkeit verfolgten.Unterdessen flacht die Corona-Welle in Südkorea weiter ab. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen sank verglichen mit der Vorwoche um 55.000 auf etwa 210.700.Es wurden 171 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Es ist das erste Mal seit dem 16. März oder 27 Tagen, dass die Zahl unter 200 gefallen ist.Die Zahl der neuen Covid-Fälle im Tagesschnitt sank in der ersten Aprilwoche gegenüber der Vorwoche um 28,6 Prozent.Von den Behörden heißt es, dass auch bei der Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten sowie der Todesfälle der Höhepunkt überschritten worden sei. Die Zahlen würden nun langsam sinken.Sie wollen dennoch am Mittwoch Pläne für vierte Impfungen bei älteren Menschen präsentieren. Hintergrund ist, dass über 90 Prozent der Virustoten 60 Jahre oder älter waren.Der Kandidat für den Posten des Gesundheitsministers in der kommenden Regierung, Jeong Ho-yong, teilte in Bezug auf die künftige Eindämmungspolitik mit, er wolle sowohl die Müdigkeit der Bürger als auch die schlimmstmögliche Situation berücksichtigen.Angesichts der abflauenden Welle meinen Beobachter, dass am Freitag Regeln zur sozialen Distanzierung bekannt gegeben würden, nach denen die meisten Eindämmungsmaßnahmen, mit Ausnahme der Maskenpflicht in Innenräumen, gelockert würden.