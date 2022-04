Yoons Übergangsteam sieht Korrektur an Kurs für Klimaneutralität als unumgänglich an

Photo : YONHAP News

Das Übergangsteam des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol hat eine Überarbeitung der Politik der amtierenden Regierung für Klimaneutralität gefordert.Das Team warnte vor unvermeidlichen Strompreiserhöhungen und einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, falls am aktuellen Kurs festgehalten wird.Basierend auf einer Analyse der Berichterstattungen der zuständigen Ministerien sagte der Planungsausschuss des Übergangsteams am Dienstag, dass der Plan zur Klimaneutralität der Moon Jae-in-Regierung kaum realisierbar sei. Zudem würde das Leben der Menschen voraussichtlich weiter erschwert.Das Team rechnete damit, dass die Regierung den Strompreis bis 2050 jedes Jahr um vier bis sechs Prozent anheben müsse, sollte am aktuellen Szenario für die Klimaneutralität festgehalten werden. Dann wäre der Strompreis im Jahr 2050 mindestens fünfmal so hoch wie zurzeit.Das Team verwies zudem unter Berufung auf einen Bericht des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) darauf, dass das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich zurückgehen werde, wenn Südkorea bis 2030 die Reduktion der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent gelinge und das Land 2050 klimaneutral werde. In diesem Fall werde das BIP bis 2030 im Jahresschnitt um 0,7 Prozentpunkte und bis 2050 um 0,5 Prozentpunkte schrumpfen.Das Übergangskomitee plant, dem kommenden Präsidenten einen Bericht vorzulegen, der einen Fünf-Punkte-Politikplan zur Erreichung der Klimaneutralität umfasst. Dazu zählt die Schaffung eines praktischen Energiemix aus erneuerbaren und nuklearen Energiequellen.