Kommender Präsident Yoon trifft ehemalige Präsidentin Park

Photo : YONHAP News

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol hat sich mit der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye getroffen.Yoon besuchte sie am Dienstagnachmittag während seiner zweitägigen Reise in Daegu und der Provinz Nord-Gyeongsang in ihrem Privathaus im Landkreis Dalseong in Daegu.Nach einem etwa 50-minütigen Treffen sagte Yoon, dass er mit Park über ihren Gesundheitszustand geredet habe. Angesichts der Geschehnisse in der Vergangenheit habe er sein Bedauern aus menschlicher Sicht geäußert und gefragt, ob sie aktuell keine Unbequemlichkeiten zu erleiden habe.Beim Treffen waren auch Kwon Yeong-se, Vizeleiter des Übergangsteams von Yoon, und Rechtsanwalt Yoo Young-ha, Parks enger Vertrauter, anwesend.