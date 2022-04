Börse in Seoul schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag im Minus geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,98 Prozent auf 2.666,76 Zähler.Weiterhin hätten eine restriktivere Geldpolitik in den USA und ein wirtschaftlicher Abschwung in China wegen des dortigen Lockdowns den Anlegern Sorge bereitet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der US-Markt habe einen Rückgang der Kurse, insbesondere von Technologieaktien, wegen steigender Anleiherenditen und des Kriegs in der Ukraine gesehen, wurde Suh Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.Eine zunehmende Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung und Lieferkettenstörungen wegen des Lockdowns in Schanghai hätten die Stimmung ebenfalls eingetrübt, hieß es weiter.