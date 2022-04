US-Militärbericht: Nordkorea zu Angriff gegen Satelliten fähig

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist nach Einschätzung der USA im Konfliktfall zu einem Angriff gegen Satelliten fähig.Nordkorea teste Interkontinentalraketen im Zusammenhang mit Raumfahrtprogrammen für friedliche Zwecke, stellte der militärische Geheimdienst Defense Intelligence Agency (DIA) in seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht "Herausforderungen im All 2022" fest.Darin werden neben Nordkorea auch China, Russland und Iran als Herausforderung und Bedrohung im Weltraum eingestuft.Nordkorea poche auf sein Recht der friedlichen Erkundung des Weltraums, um Technologien für ballistische Raketen testen zu können. Das Programm versorge Nordkorea mit Daten, die für die Entwicklung von Langstreckenraketen und Mehrstufenraketen nützlich seien.Nordkoreas ballistische Raketen oder Trägerraketen wie die Unha-3 könnten theoretisch auch für Angriffe auf Satelliten eingesetzt werden. Nordkorea habe bereits zwei Satelliten ins All gebracht und zusätzliche Ambitionen angemeldet.Dass Machthaber Kim Jong-un größte Anstrengungen in diesem Bereich versprochen habe, sei ein Hinweis auf die Entwicklung von Trägerraketen oder Satelliten für militärische Zwecke.Die Autoren des Berichts beobachten auch Nordkoreas Hacking-Aktivitäten mit Sorge. Nordkorea könne an Raumfahrt- und Waffentechnologie gelangen, indem Hacker die Luft- und Raumfahrtindustrie ins Visier nähmen, hieß es.