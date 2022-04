Kommender Präsident Yoon gibt sich bei Treffen mit Ex-Präsidentin Park zurückhaltend

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat sich bei einem Treffen mit Ex-Präsidentin Park Geun-hye zurückhaltend gegeben.Yoon hatte sie am Dienstag in ihrem Haus in Daegu für ein persönliches Gespräch besucht.Yoon hatte im Jahr 2016 als Staatsanwalt die Ermittlungen gegen Park geleitet, als diese noch Präsidentin war. Als Folge der Ermittlungen kam es zu ihrer Amtsenthebung und Verurteilung zu einer langen Haftstrafe.Nach dem Besuch sagte er vor Reportern, auf ihre gemeinsame Geschichte hingewiesen und aus persönlicher Sicht tiefes Bedauern geäußert zu haben.Auch über Parks Gesundheitszustand hätten beide gesprochen. Yoon habe sie auch gefragt, ob sie in den aktuellen Umständen Unbequemlichkeiten zu erleiden habe.Der mitgereiste Vize-Vorsitzende von Yoons Übergangsteam, Kwon Young-se, sprach von einer freundlichen Atmosphäre während des 50-minütigen Treffens.Yoon habe außerdem versprochen, Parks Errungenschaften als Präsidentin mehr Anerkennung zu verschaffen und ihre Ehre wiederherzustellen. Er habe Bedauern darüber geäußert, dass die Erfolge ihrer Regierungsarbeit übersehen würden.Der gewählte Präsident habe Park zudem zu seiner Antrittsfeier am 10. Mai eingeladen. Sie wolle versuchen, zu kommen, habe die Ex-Präsidentin geantwortet.