Erwerbstätigenzahl steigt im März um 831.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im März den 13. Monat in Folge gestiegen.Der Zuwachs hat sich jedoch verglichen mit dem Vormonat verlangsamt.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im März 27,75 Millionen Menschen erwerbstätig. Damit hatten 831.000 Menschen mehr einen Arbeitsplatz als ein Jahr zuvor.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte im Vorjahresvergleich um 2,1 Prozentpunkte auf 67,8 Prozent.Die Arbeitslosenquote sank um 1,3 Prozentpunkte auf drei Prozent.Als wirtschaftlich inaktiv galten 16,59 Millionen Menschen. Es wurde den 13. Monat in Folge ein Rückgang verbucht.Die Behörde teilte mit, dass sich der Aufwärtstrend bei der Beschäftigung fortsetze. Die weitere Entwicklung müsse aber noch abgewartet werden, weil es viele Unsicherheitsfaktoren gebe.