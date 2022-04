US-Menschenrechtsbericht: Zahlreiche Misshandlungen in Nordkorea

Photo : YONHAP News

In Nordkorea werden laut einem jährlichen Menschenrechtsbericht der USA viele Misshandlungen begangen.Das geht aus den Länderberichten über Menschenrechtspraktiken 2021 hervor, die das US-Außenministerium am Dienstag veröffentlichte.Darin steht, dass Nordkorea eine effektive Kontrolle durch den inneren Sicherheitsapparat wie das Ministerium für soziale Sicherheit aufrechterhalten habe. Es habe glaubwürdige Berichte gegeben, dass Angehörige der Sicherheitskräfte zahlreiche Misshandlungen begangen hätten.Zu den bedeutenden Menschenrechtsfragen gehörten glaubwürdige Berichte über rechtswidrige oder willkürliche Tötungen durch die Regierung, ein Verschwindenlassen durch die Regierung und Folter sowie die grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung und Bestrafung durch Regierungsbehörden, heißt es.Die letzten nationalen Wahlen im Jahr 2019 seien weder frei noch fair gewesen, heißt es weiter.In dem Bericht wird auch kritisiert, dass Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen und Korruption nach wie vor ein weit verbreitetes Problem gewesen sei.Die Biden-Regierung verfolgt zwar einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea für dessen Denuklearisierung. Gleichzeitig will sie über die Menschenrechtssituation in Nordkorea aber nicht hinwegsehen, weil sie den Menschenrechten höchste Priorität einräumt.