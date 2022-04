Jeder Zweite in Südkorea hat ein Auto

Photo : KBS News

Die Zahl der angemeldeten Autos in Südkorea hat inzwischen 25 Millionen übertroffen.Das bedeutet, dass es ein Auto je 2,06 Einwohner gibt. Die Zahl der umweltfreundlichen Autos erreichte fast 1,25 Millionen.Nach Angaben des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr am Mittwoch belief sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Auftaktquartal auf 25,07 Millionen. Das seien 159.000 Einheiten oder 0,6 Prozent mehr als im Schlussquartal letzten Jahres.Die Zahl der neu angemeldeten Autos schrumpfte im ersten Quartal aufgrund des Mangels an Halbleitern gegenüber dem Vorquartal um 3,3 Prozent auf 392.000.Die Zahl der zugelassenen umweltfreundlichen Autos, darunter Elektroautos, kletterte gegenüber dem Vorquartal um 89.000 Einheiten oder 7,7 Prozent. Ihr Anteil an allen angemeldeten Fahrzeugen erreicht fünf Prozent.Die Zahl der angemeldeten Elektroautos wuchs um 11,6 Prozent im Vorquartalsvergleich auf 258.000.