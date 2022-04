Seoul bekräftigt Mitwirkung an Beendigung des Ukraine-Kriegs, will aber keine Waffen liefern

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat trotz des Aufrufs des ukrainischen Präsidenten die Position bekräftigt, dass das Land keine Waffenlieferungen an die Ukraine erwägt.Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag in einer Videoansprache vor der Nationalversammlung in Seoul die südkoreanische Regierung um Waffenlieferungen gebeten.Das Außenministerium betonte daraufhin, dass Südkorea an Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine friedliche Lösung, einschließlich der Wirtschaftssanktionen, aktiv mitwirke.Die Regierung habe der Ukraine humanitäre Hilfe in Höhe von zehn Millionen Dollar zukommen lassen, sagte Ministeriumssprecher Choi Young-sam am Dienstag vor der Presse. Sie habe außerdem einen zusätzlichen 30 Millionen Dollar schweren Hilfsplan präsentiert. Zudem würden militärische Güter, die keine Waffensysteme seien, laufend zur Verfügung gestellt.Ein Beamter des Außenministeriums sagte Reportern, seines Wissens werde derzeit nicht überprüft, die Ukraine mit Waffen zu versorgen.Selenskyj hatte in der Rede betont, dass die Ukraine verschiedene militärische Technologien wie Flugzeuge und Panzer brauche, und die südkoreanische Regierung zur Unterstützung aufgerufen.