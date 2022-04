Asiana Airlines nimmt im Juni Flüge nach Paris und Rom wieder auf

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines will im Einklang mit dem Regierungsplan zur Steigerung der Zahl der Auslandsflüge wieder mehr Flüge in europäische Städte anbieten.Die Fluggesellschaft kündigte am Dienstag an, die Flugverbindung zwischen Incheon und Paris sowie die zwischen Incheon und Rom im Juni wieder aufzunehmen.Zwischen Incheon und Paris werden ab dem 22. Juni wöchentlich drei Flüge angeboten. Von und nach Rom wird es ab dem 18. Juni wöchentlich zwei Flüge geben. Die Wiederaufnahme würde damit 25 Monate nach der Corona-bedingten Aussetzung im Jahr 2020 erfolgen.Asiana will zudem ab Mai mehr Flüge nach Frankfurt und London anbieten. Die Zahl der Flüge zwischen Incheon und Frankfurt wird ab dem 28. Mai von derzeit vier auf fünf in der Woche steigen. Zwischen Incheon und London werden ab dem 30. Mai drei wöchentliche Flüge angeboten, derzeit sind es zwei.Die Airline überprüft auch, ihre Flugangebote für weitere europäische Städte und Ziele in den Amerikas zu erweitern.