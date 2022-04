Amerikanischer Krypto-Experte wegen Technologieweitergabe an Nordkorea zu 63 Monaten Haft verurteilt

Photo : KBS News

Ein US-amerikanischer Experte ist wegen der Weitergabe von Kryptowährungstechnologie an Nordkorea zu einer 63-monatigen Haftstrafe verurteilt worden.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass das Bezirksgericht New York Süd am Dienstag Virgil Griffith, einem früheren Kryptowährungsforscher der Ethereum Foundation, die entsprechende Strafe auferlegt habe.Griffith war wegen des Vorwurfs angeklagt worden, das Gesetz International Emergency Economic Powers Act verletzt zu haben. Das Gesetz verbietet den Export von Waren, Dienstleistungen oder Technologien an Staaten, die Terrorismus unterstützen. Bei einem Verstoß droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.Griffith hatte sich schuldig bekannt, dies wirkte sich strafmildernd aus.Griffith hatte 2019 trotz Warnungen des US-Außenministeriums an einer Blockchain- und Kryptowährungskonferenz in Pjöngjang als Vortragender teilgenommen und war nach der Rückkehr in den USA festgenommen worden.Die Staatsanwaltschaft erläuterte, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Informationen zu Blockchain dazu verwendet werden könnten, Nordkorea bei der Geldwäsche und Sanktionsumgehung zu helfen.