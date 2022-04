Südkorea spendet 1,5 Millionen Dollar für ukrainische Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 1,5 Millionen Dollar gespendet, um ukrainischen Flüchtlingen in Polen zu helfen.Das gab die Organisation am Mittwoch bekannt.Die Spende wird für Bargeldzuweisungen für 3.300 Ukrainer in verschiedenen Aufnahmegebieten für Flüchtlinge wie Warschau und Krakau genutzt.Marin Din Kajdomcaj, UNHCR-Vertreter in Polen, sagte, dass dank der Spende der südkoreanischen Regierung in Not befindliche ukrainische Flüchtlinge die benötigte Unterstützung erhalten könnten.Der südkoreanische Botschafter in Polen, Lim Hoon-min, betonte, dass eine internationale Kooperation dringend notwendig sei, um die sich weiter zuspitzende ukrainische Flüchtlingskrise zu bewältigen.Laut UNHCR sind seit der Invasion Russlands in die Ukraine 3,87 Millionen Ukrainer aus dem Land geflohen. 2,3 Millionen Flüchtlinge oder 59,4 Prozent wurden im benachbarten Polen aufgenommen.