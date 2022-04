Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen fällt wieder unter 200.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder unter 200.000 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht 195.419 neue Infektionsfälle bestätigt.Die Zahl ist verglichen mit der Vorwoche um etwa 90.000 gesunken.Es ist das erste Mal seit dem 23. Februar oder sieben Wochen, dass mit Stand 0 Uhr an einem Mittwoch weniger als 200.000 Neuinfektionen gemeldet wurden.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, stieg gegenüber dem Vortag um neun auf 1.014. Verglichen mit der Vorwoche sank die Zahl jedoch um über 100.Es wurden 184 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit lag die entsprechende Zahl den zweiten Tag in Folge im 100er-Bereich. Bisher wurden insgesamt 20.034 Todesfälle verbunden mit Covid-19 in Südkorea erfasst.