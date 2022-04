KBS-Umfrage zu Kommunalwahlen: PPP erhält größere Zustimmung als Minjoo-Partei

Photo : KBS News

Es verbleiben noch knapp 50 Tage bis zu den Kommunalwahlen in Südkorea am 1. Juni.Bei einer Umfrage von KBS antworteten 27,1 Prozent der Befragten, sie würden für Kandidaten der Minjoo-Partei Koreas stimmen. Die Partei Macht des Volks (PPP) kam auf 38,6 Prozent und erfreute sich eines Vorsprungs von 11,5 Prozentpunkten vor der derzeitigen Regierungspartei.27,7 Prozent sagten, dass sie noch unschlüssig seien. Unter den Angehörigen der politischen Mitte erreichte der entsprechende Anteil 38,5 Prozent. Der Anteil fiel bei den progressiv Gesinnten auf 20,9 Prozent, bei den konservativ Gesinnten auf 15 Prozent.Über die Hälfte sagte, dass für die Stabilität der Staatsführung der neuen Regierung PPP-Kandidaten unterstützt werden müssten. 38,4 Prozent hielten die Unterstützung für Kandidaten der Oppositionsparteien wie der Minjoo-Partei für erforderlich, um die neue Regierung im Zaum zu halten. Der Anteil der Befürworter von Stabilität der Staatsführung war 16,6 Prozentpunkte größer.Von den Befragten, die bei der letzten Präsidentschaftswahl den Kandidaten Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei gewählt hatten, entschieden sich etwa 16 Prozent für eine stabile Staatsführung.Kim Choon-suk vom Meinungsforschungsinstitut Hankook Research sagte, auch wenn man die Minjoo-Partei unterstütze, wünsche man sich Stabilität in der Staatsverwaltung. Danach hoffe man, dass der Präsident die Staatsgeschäfte gut führe.24,3 Prozent antworteten, dass sie für den amtierenden Stadtbürgermeister oder den Provinzgouverneur stimmen würden. 43,4 Prozent würden einen anderen Kandidaten wählen.Bei der Entscheidung dafür, wen man unterstützt, betrachten etwa 40 Prozent der Befragten, damit der größte Anteil, die Fähigkeiten des Kandidaten als das wichtigste Kriterium. 31 Prozent nannten die Politik und Wahlversprechen, 21 Prozent die Parteizugehörigkeit.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS vom 9. bis 11. April landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahre mittels virtueller Handynummern am Telefon.Die Rücklaufquote liegt bei 19,2 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.Details können auf der Webseite von KBS eingesehen werden.