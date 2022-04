Politik Studie: Nordkorea könnte 2040 über doppelt so viele Atomsprengköpfe wie heute verfügen

Nordkorea könnte laut einer Studie in Südkorea bis 2040 die Zahl der atomaren Gefechtsköpfe in seinem Besitz verdoppeln.



Daher seien Gegenmaßnahmen erforderlich, betonte Cho Nam-hoon vom Koreanischen Institut für Verteidigungsanalysen (KIDA) auf einer Konferenz des Instituts am Mittwoch in Seoul.



Nordkorea könnte gegebenenfalls um das Jahr 2040 bis zu doppelt so viele Atomsprengköpfe wie aktuell besitzen, sagte Cho.



Er wies auf die Notwendigkeit einer Erweiterung des sogenannten Drei-Achsen-Systems aus südkoreanischer Raketenabwehr (KAMD), dem Kill Chain-System und dem Plan für eine massive Bestrafung und Vergeltung (KMPR) hin. In Vorbereitung auf die Möglichkeit, dass Nordkorea taktische Atomwaffen gegen Südkorea einsetzen würde, sei ein erweitertes 3K-System zur Beantwortung von Angriffen mit Atom- und Massenvernichtungswaffen erforderlich, hieß es.



Er betonte auch die Notwendigkeit, sich Fähigkeiten zum Cyberhacking zur Veranlassung eines Tunneleinsturzes vor einem Abschuss und zur Zerstörung des Lenksystems im Steigflug der Rakete sowie Angriffsfähigkeiten bei der elektronischen Kampfführung zu sichern.



Auch forderte er die Verstärkung der Aufklärungsfähigkeiten durch die Sicherung von einheimischen Trägerraketen mit Feststoffantrieb, kleinen Navigationssatelliten und Frühwarnsatelliten.