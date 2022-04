Börse in Seoul kann zulegen

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Mittwoch zulegen können.Der Hauptindex rückte um 1,86 Prozent auf 2.716,49 Zähler vor.Grund seien positive Signale aus den USA und China gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Dass die Inflation in den USA möglicherweise auf den Höhepunkt zusteuere, habe für bessere Stimmung gesorgt, wurde Park Sang-hyun von Hi Investment & Securities wiedergegeben.Auch größere Erwartungen für eine wirtschaftliche Erholung sowie eine Beruhigung der Covid-Lage in China hätten sich positiv ausgewirkt, hieß es weiter.