Weißes Haus: Biden freut sich auf Besuch in Japan, zunächst keine Details

Das Weiße Haus hat zum geplanten Besuch von Präsident Joe Biden in Japan noch keine Details bekannt geben wollen.Der Präsident freue sich auf den Besuch, doch gebe es zunächst keine Details zu verkünden, sagte Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington.Hintergrund war die Frage nach einem möglichen Besuch in Südkorea bei dieser Gelegenheit.Biden freue sich auf einen Besuch in Tokio im Frühjahr, dort wolle er auch am Quad-Treffen teilnehmen. Sie hoffe, bald weitere Details mitteilen zu können.Biden hatte diese Woche im Gespräch mit dem indischen Premierminister Narendra Modi gesagt, er freue sich auf ein Gespräch mit ihm beim Quad-Treffen um den 24. Mai herum. An dem Sicherheitsdialog sind die USA, Indien, Japan und Australien beteiligt.Spekulationen zufolge könnte Biden auch nach Südkorea reisen und mit dem neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol zusammenkommen, der am 10. Mai sein Amt antreten wird.