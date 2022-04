Wirtschaft Sieben Hersteller müssen über 54.000 Fahrzeuge zurückrufen

Über 54.000 Fahrzeuge von sieben Herstellern müssen zurückgerufen werden.



Das teilte das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport am Donnerstag mit.



Betroffen seien 13 Modelle oder 54.300 Fahrzeuge unter anderem von Hyundai Motor und Ford Sales and Services Korea.



Ford muss fast 20.000 Explorer wegen einer defekten hinteren Spurstange in die Werkstätten zurückholen. Der Defekt könnte dazu führen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr richtig lenken lässt.



Hyundai Motor muss 17.682 Einheiten des Nexo mit Antrieb per Wasserstoff-Brennstoffzelle zurückrufen. Grund ist nach Ministeriumsangaben ein fehlerhafter Sensor, der eine Warnleuchte aufblinken lässt, die einen Gasaustritt anzeigen soll.



Honda Korea muss 15.000 Fahrzeuge fünf verschiedener Modelle nachbessern. Tesla Korea wird 1.300 Fahrzeuge zurückrufen, weil gegen Sicherheitsauflagen verstoßen wird. Das Ministerium will später noch Strafen gegen Honda und Tesla verhängen, weil sie der Aufforderung, ein Sicherheitsproblem zu beseitigen, nicht in ausreichender Weise nachgekommen seien.



Die Halter der Fahrzeuge werden per E-Mail oder Kurznachricht über den Rückruf informiert. Die Reparatur ist für sie kostenlos.