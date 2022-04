Südkorea entscheidet morgen über Antrag auf Beitritt zu CPTPP

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird diese Woche über den Antrag auf die Mitgliedschaft beim umfassenden und progressiven Abkommen für die transpazifische Partnerschaft (CPTPP) entscheiden.Das Finanzministerium teilte mit, dass bei einem schriftlichen Ministertreffen zur Außenwirtschaft am Freitag eine Entscheidung in der Angelegenheit getroffen werde. Die Regierung werde nächste Woche der Nationalversammlung über ihren Plan für den Beitritt zum CPTPP berichten.Es wird erwartet, dass danach ein Antragsverfahren eingeleitet wird.Auch wenn die amtierende Regierung den Beitritt beantragen wird, wird voraussichtlich wenigstens ein Jahr gebraucht, bis Südkorea tatsächlich die Mitgliedschaft erlangt hat.Das CPTPP ist ein multilaterales Freihandelsabkommen, das von elf Staaten im asiatisch-pazifischen Raum unterzeichnet wurde. Das Abkommen wurde nach dem Austritt der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) von den restlichen Unterzeichnerstaaten ausgehandelt und im Dezember 2018 in Kraft gesetzt. Großbritannien, China und Taiwan beantragten mittlerweile ihren Beitritt.