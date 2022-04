Beschränkungen für private Treffen und der Öffnungszeiten fallen voraussichtlich nächste Woche weg

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden die aufgrund der Corona-Pandemie seit zwei Jahren geltenden Einschränkungen im Alltag voraussichtlich ab kommender Woche weitgehend aufgehoben.Die Regierung will am Freitag angepasste Regeln zur sozialen Distanzierung und Maßnahmen zum System der Seucheneindämmung und medizinischen Versorgung festlegen und präsentieren.Die neuen Maßnahmen werden ab Montag gelten. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sämtliche Beschränkungen für private Treffen und die Öffnungszeiten wegfallen werden. Einzig an grundlegenden Maßnahmen wie der Maskenpflicht in Innenräumen soll noch festgehalten werden.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte in einem Radiointerview am Dienstag, es werde auch erwogen, die zurzeit noch geltende Obergrenze für private Treffen von zehn Personen und die Sperrzeit um Mitternacht abzuschaffen.Die Regierung hatte bei der Bekanntmachung der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen am 1. April angekündigt, eine Aufhebung aller Maßnahmen, mit Ausnahme grundlegender Schutzmaßnahmen wie der Maskenpflicht in Innenräumen, zu überprüfen. Als Voraussetzung wurde genannt, dass beim Infektionsgeschehen in den folgenden zwei Wochen ein klarer Abwärtstrend erkennbar sein müsse und die Zahl der kritisch kranken Patienten und das System der medizinischen Versorgung auf einem stabilen Niveau bleiben würden.