Südkorea meldet 148.443 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge die 200.000er-Marke unterschritten.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht 148.443 Neuansteckungen bestätigt, darunter 148.408 lokal übertragene und 35 eingeschleppte Fälle.Seit dem Ausbruch der Pandemie im Land wurden bislang insgesamt 15.979.061 Infektionsfälle erfasst.Es wurden 318 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher wurden insgesamt 20.352 Sterbefälle registriert, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär versorgt werden, sank um 52 auf 962.51 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. Landesweit kurieren sich 953.318 Infizierte zu Hause aus.