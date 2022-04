Zentralbank erhöht Leitzins auf 1,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss in seiner regelmäßigen Sitzung am Donnerstag, den Schlüsselzins von derzeit 1,25 Prozent auf 1,5 Prozent zu erhöhen.Zuvor hatte die Notenbank im November letzten Jahres und im Januar das Zinsniveau jeweils um 0,25 Prozentpunkte erhöht.Es ist das erste Mal, dass die Bank of Korea eine Zinserhöhung beschloss, während der Posten ihres Gouverneurs vakant ist.Als Grund wird der hohe Inflationsdruck vermutet. Die Verbraucherpreise hierzulande hatten im März um über vier Prozent angezogen. Zudem spielte die Ankündigung der US-Notenbank Fed, ihren Leitzins zu erhöhen, offenbar eine Rolle.