Personen ab 60 Jahren erhalten vierte Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Personen ab 60 Jahren in Südkorea können nun eine vierte Impfung gegen Covid-19 erhalten.Ab heute ist es möglich, sich gleich am selben Tag impfen zu lassen. Hierfür muss man eine Restdosis buchen oder sich bei einer medizinischen Institution auf die Warteliste setzen lassen.Wer einen Impftermin gebucht hat, bekommt ab dem 25. April die vierte Spritze.Zur vierten Impfung werden etwa 10,66 Millionen Personen ab 60 Jahren aufgerufen, bei denen mindestens 120 Tage nach der dritten Impfung vergangen sind.Die Regierung beurteilte, dass dank des hohen Anteils der dreifach Geimpften in dieser Altersgruppe die Delta-Welle unter Kontrolle gehalten worden sei und im Zuge der Omikron-Welle kritischen Verläufen und Todesfällen vorgebeugt worden sei.Die Regierung riet insbesondere den Menschen ab 80 Jahren nachdrücklich zu einer vierten Impfung.Wer sich bereits einmal mit dem Coronavirus angesteckt hatte, kann dennoch eine dritte und vierte Impfung bekommen, sollte sie oder er zu einer Impfgruppe zählen.