UN-Komitee gewährt südkoreanischer NGO Sanktionsausnahme für Nordkorea-Hilfe

Photo : YONHAP News

Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat einer südkoreanischen Nichtregierungsorganisation (NGO) eine Sanktionsausnahme für ein Hilfsprojekt in Nordkorea gewährt.Laut einem am Donnerstag auf seiner Webseite veröffentlichten Schreiben genehmigte das Komitee am 5. April den Antrag der Organisation Coal Briquettes for Neighbors in Korea (CBNK), Brikettierpressen an Nordkorea zu liefern.Das solle der Vorbeugung von wasser- und lebensmittelbedingten Krankheiten bei gefährdeten Einwohnern im Landkreis Goseong in der nordkoreanischen Provinz Gangwon dienen.Genehmigt wurde die Lieferung von Maschinenteilen von 173 Arten. Die Organisation plant, diese vom südkoreanischen Hafen von Busan in den nordkoreanischen Hafen von Wonsan zu befördern.Die NGO erwartete, dass von der Hilfe 14.000 Haushalte in Onjeong, Samilpo und Goseong profitieren könnten.