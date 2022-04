Reuters: USA streben neue Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea an

Photo : YONHAP News

Die USA streben laut Reuters neue UN-Sanktionen gegen Nordkorea an, um das Land wegen der Fortsetzung von Tests ballistischer Raketen in diesem Jahr zur Rechenschaft zu ziehen.Die Nachrichtenagentur berichtete am Mittwoch, dass die USA diese Woche einen Resolutionsentwurf an die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verteilt hätten, in dem neue Sanktionen verlangt würden.Der Entwurf enthält eine Ausweitung des Startverbots für ballistische Raketen auf Marschflugkörper oder jedes andere Trägersystem, das Atomwaffen befördern könne.Auch wird vorgeschlagen, die Ölexporte nach Nordkorea auf zwei Millionen Barrel bei Erdöl und 250.000 Barrel bei raffiniertem Öl im Jahr zu halbieren. Gleichzeitig soll Nordkorea untersagt werden, Mineralbrennstoffe, Mineralöle und andere Erdölprodukte zu exportieren.In dem Entwurf steht auch, dass der Export von Tabakblättern und -produkten an Nordkorea verboten werden soll.Diesbezüglich schrieb Reuters, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un als Kettenraucher bekannt sei und häufig mit einer Zigarette in der Hand auf Fotos in staatlichen Medien zu sehen sei.