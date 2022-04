Nordkorea befördert mehrere Militärs und feiert Fertigstellung von Wohnblock

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine groß angelegte Beförderung beim Militär vorgenommen.Das schrieb die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ am Donnerstag. Der Schritt sei auf Befehl von Machthaber Kim Jong-un als Vorsitzender der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei erfolgt.Insgesamt 95 Militärs im Generalsrang wurden befördert.Kim Jong-gwan, früherer Verteidigungsminister, wurde um einen Rang zum Vier-Sternen-General befördert, nachdem er letztes Jahr um zwei Grade degradiert worden war. Jong Kyong-thaek, Minister für Staatssicherheit, wurde nach einer Herabstufung wieder in den Rang eines Vier-Sterne-Generals befördert.Hinter der Beförderungsrunde wird Kims Absicht vermutet, für bessere Stimmung in der Armee zu sorgen. Er hatte bereits häufig mit Personalentscheidungen die Armeeführung diszipliniert.Unterdessen feierte Nordkorea im Vorfeld des Tags der Sonne, des Geburtstags des Staatsgründers Kim Il-sung am 15. April, die Fertigstellung einer Reihe von großen Wohnblocks in Pjöngjang.„Rodong Sinmun“ berichtete, dass die Fertigstellung eines Blocks aus Terrassenwohnungen am Fluss Potong am Mittwoch gefeiert worden sei. Der Vorsitzende Kim Jong-un habe das Band durchtrennt.Kim hatte auch an der Zeremonie anlässlich der Fertigstellung von 10.000 Wohnungen in den Gebieten Songsin und Songhwa in Pjöngjang am Montag teilgenommen.Die Zeitung würdigte, dass innerhalb nur eines Jahres eine große Gruppe von Bauwerken am östlichen Tor von Pjöngjang entstanden sei und damit der gesamten Welt die Entwicklung des Landes vor Augen geführt worden sei.Nordkorea scheint vor dem Tag der Sonne, dem wichtigsten Jubiläumstag, die Errungenschaften von Kim Jong-un hervorzuheben, um den internen Zusammenhalt zu fördern.Unterdessen betonte der Kandidat für den Posten des Vereinigungsministers der kommenden Regierung in Südkorea, Kwon Young-se, am Donnerstag die Notwendigkeit der Denuklearisierung Nordkoreas.Er sagte, die Bereitschaft Nordkoreas zur Denuklearisierung stelle gleichzeitig den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea dar. Eine Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen könne schwer gelingen, solange Nordkorea über Atomwaffen verfüge und die nukleare Entwicklung vorantreibe.