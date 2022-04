Yoon präsentiert seine beiden letzten Kandidaten für Ministerposten

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat sich auf seine Kandidaten für zwei noch nicht besetzte Ministerposten festgelegt.Yoon gab am Donnerstag bekannt, dass er Lee Jung-sik, früheren Generalsekretär des Korea Labor and Employment Service, einer öffentlichen Institution, zum Minister für Beschäftigung und Arbeit designiert habe.Chung Hwang-keun, ehemaliger Chef der Behörde für ländliche Entwicklung, wurde als Kandidat für den Posten des Ministers für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten vorgestellt.Chung habe als Beamter die Landwirtschaftspolitik im Wesentlichen entworfen, sagte Yoon. Zu Lee hieß es, dass er die richtige Person sei, um eine Blaupause für die Schaffung vernünftiger Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und -gebern zu zeichnen, in denen der Wert der Arbeit gebührend respektiert werde.Mit der Bekanntmachung von heute hat Yoon alle 18 Ministerposten seiner Regierung besetzt.