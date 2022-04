Hyundai Ioniq 5 zum Weltauto des Jahres gekürt

Photo : YONHAP News

Der Hyundai Ioniq 5 ist zum Weltauto des Jahres (World Car of the Year) gekürt worden.Die Hyundai Motor Group gab am Donnerstag bekannt, dass der Ioniq 5 bei den World Car Awards (WCA) 2022 diese höchste Auszeichnung erhalten habe.Das erste reine Elektroauto der Marke Hyundai gewann auch in den Kategorien „Electric Vehicle of the Year“ und „Car Design of the Year“ und wurde damit in drei von insgesamt sechs Kategorien ausgezeichnet.Zuvor war der Kia EV6, ebenfalls ein Elektroauto, zum Auto des Jahres 2022 in Europa gekürt worden.Die Gruppe betonte, dass die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Elektroautos, die von größter Innovation und Technologie geprägt seien, erneut der gesamten Welt demonstriert worden sei.