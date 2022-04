Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi rückte um 0,01 Prozent auf den Schlussstand von 2.716,71 Zählern vor.Die südkoreanische Zentralbank hob heute den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent an, um gegen die Inflation vorzugehen.In der Nacht hatten die US-Börsen im Plus geschlossen, da die Unternehmen besser als erwartete Bilanzen präsentiert hätten. Dies habe die Sorgen wegen der rekordhohen Inflation zunächst in den Hintergrund treten lassen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Es gebe Erwartungen, dass die US-Inflation den Höhepunkt überschritten habe, doch blieben Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung und einer restriktiveren Geldpolitik der Fed bestehen, berichtete Chung Da-woon von eBest Investment & Securities gegenüber Yonhap.