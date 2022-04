USA behalten Nordkorea wegen möglicher Provokation genau im Blick

Photo : YONHAP News

Die USA behalten Nordkorea wegen möglicher Provokationen genau im Blick.Das sagte der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.Nordkorea feiert am Freitag den 110. Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung. Das Land hatte auch in der Vergangenheit wichtige Feiertage als Anlass für eine Provokation genutzt.Aus diesem Grund würden die USA die Entwicklungen genau verfolgen, sagte der Sprecher.In der Vorwoche hatte auch der US-amerikanische Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, vor dieser Möglichkeit gewarnt. Ihm zufolge könnte Nordkorea anlässlich des Feiertags am 15. April eine Rakete starten oder einen Atomtest durchführen.Ministeriumssprecher Price teilte außerdem mit, dass Kim mit seiner Stellvertreterin Jung Park nächste Woche Südkorea besuchen werde. Bei Gesprächen dort werde es um die Situation auf der koreanischen Halbinsel gehen. Unter anderem werde über die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf Nordkoreas jüngsten Start einer Interkontinentalrakete gesprochen.