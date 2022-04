Washington: US-Nuklearunterhändler besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, besucht vom 18. bis 22. April Südkorea.Das gab das US-Außenministerium am Donnerstag offiziell bekannt.Während seines Besuchs in Seoul werde Kim mit dem Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, und anderen hochrangigen Beamten Südkoreas zusammentreffen. Dabei werde die Situation auf der koreanischen Halbinsel erörtert, einschließlich der Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die jüngsten Starts von Interkontinentalraketen durch Nordkorea, hieß es.Die stellvertretende Sonderbeauftragte für Nordkorea, Jung Pak, wird Kim begleiten.Die Reise des Sondergesandten und der Stellvertreterin nach Seoul unterstreiche das Engagement der USA und Südkoreas für eine enge Kooperation in Nordkorea-Angelegenheiten, während man sich bemühe, die vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen, so das Ministerium.