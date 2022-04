Alle Maßnahmen der sozialen Distanzierung ab kommender Woche aufgehoben

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird alle Maßnahmen der sozialen Distanzierung ab kommender Woche aufheben.Das gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Freitag in Seoul zum Auftakt der Regierungssitzung zur Reaktion auf Covid-19 bekannt.Ab Montag würden hinsichtlich privaten Zusammenkünften und Öffnungszeiten keine Beschränkungen mehr gelten.Zurzeit müssen Geschäfte wie Restaurants und Cafés um Mitternacht schließen. Maximal zehn Personen dürfen sich privat als Gruppe treffen.In Südkorea sind seit März 2020 oder 25 Monaten entsprechende Einschränkungen in Kraft, die je nach Pandemie-Lage angepasst wurden.Wie der Premier weiter sagte, gebe es auch für Veranstaltungen, Demonstrationen und religiöse Einrichtungen keine Auflagen mehr.Ab dem 25. April soll auch der Verzehr in Kinos, Sporthallen und -stadien sowie Räumlichkeiten der Kirchen wieder erlaubt sein.An der Maskenpflicht in Innenräumen werde aber noch festgehalten. In der Frage soll nach zwei Wochen erneut entschieden werden.Ab dem 25. April soll Covid-19 außerdem nicht mehr als Infektionskrankheit der gefährlichsten Stufe oder Klasse 1 gelten, sondern nur noch der Klasse 2.