Zwei koreanische Filme im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Produktionen sind bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes in den Wettbewerb gekommen.Laut der am Donnerstag veröffentlichten Liste der offiziell eingeladenen Filme wurde „Decision to Leave“ von Regisseur Park Chan-wook in die Wettbewerbssektion beim am 14. Mai beginnenden 75. Filmfestival von Cannes eingeladen.Auch „Broker“ des japanischen Regisseurs Hirokazu Kore-eda schaffte es in den Wettbewerb. Produziert wurde der Streifen vom südkoreanischen Filmstudio Zip Cinema. Die südkoreanische Firma CJ ENM trat als Investorin auf und übernimmt den Verleih.Park gewann in Cannes 2004 mit „Old Boy“ den Großen Preis der Jury und 2009 mit „Thirst“ den Preis der Jury. Er steht erstmals seit 2016 wieder im Wettbewerb, damals war „The Handmaiden“ eingeladen worden.„Hunt“, das Regiedebüt von „Squid Game“-Star Lee Jung-jae, wurde in die Sektion „Midnight Screening“ eingeladen.