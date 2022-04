Nordkorea kündigt zum Geburtstag von Kim Il-sung große Aufführung und Feuerwerk an

Photo : YONHAP News

Nordkorea plant heute Abend zum 110. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung, dem Tag der Sonne, eine große Aufführung und ein Feuerwerk.Der nordkoreanische Staatssender KCBS meldete, dass am 15. April um 19 Uhr auf dem Kim Il-sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang eine nächtliche Versammlung von Jugendlichen und Studenten stattfinde, um den Tag der Sonne zu feiern. Anschließend werde die große Aufführung „Gesang der ewigen Sonne“ abgehalten, um den 110. Geburtstag des großen Führers Genosse Kim Il-sung zu feiern.Nach der Aufführung werde am Fluss Taedong, am Monument der Juche-Ideologie, ein Feuerwerk stattfinden, hieß es weiter.Es gilt als wahrscheinlich, dass Machthaber Kim Jong-un bei der großen Aufführung anwesend sein wird. Denn dem 110. Geburtstag seines Großvaters Kim Il-sung wird eine große Bedeutung beigemessen. Zudem bietet Nordkorea derzeit alle Kräfte auf, um den internen Zusammenhalt zu stärken.Kim Jong-un hatte zum 100. und 105. Geburtstag seines Großvaters in den Jahren 2012 und 2017 eine Militärparade veranstaltet und diese selbst abgenommen.