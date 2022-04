Weniger als 130.000 Corona-Neuinfektionen, 999 kritisch kranke Patienten

Photo : KBS News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea liegt den dritten Tag in Folge unter 200.000.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 125.846 neue Ansteckungsfälle bestätigt.Es wurden 264 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten, die stationär versorgt werden, stieg um 37 auf 999.49,9 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. Landesweit kurieren sich 907.342 Infizierte daheim aus.Bislang erhielten 0,7 Prozent der Bevölkerung ihre vierte Impfung gegen das Virus.