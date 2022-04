Papst dankt katholischer Kirche in Korea für Spenden für Impfstoffverteilung

Photo : KBS News

Papst Franziskus hat der katholischen Kirche in Südkorea dafür gedankt, Spenden für die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen geschickt zu haben.Er schickte einen auf den 12. April datierten Dankesbrief an Bischof Mathias Ri iong-hoon, den Vorsitzenden der Koreanischen Bischofskonferenz.Er umarme alle koreanischen lokalen Kirchen und schenke seine aufrichtige Zuneigung und spirituelle Nähe, schrieb das Kirchenoberhaupt.Die katholische Kirche Südkoreas hatte mit einer Spendenkampagne für die Corona-Impfstoff-Verteilung im vergangenen Jahr 10,4 Milliarden Won (8,5 Millionen Dollar) eingetrieben und an den Vatikan weitergereicht.