Einreisende sollen ab 1. Juni nur zwei PCR-Tests machen

Photo : YONHAP News

Wer ab dem 1. Juni nach Südkorea einreist, soll nur zwei PCR-Tests machen.Gemäß der neuen Regelung soll man sich unabhängig vom Impfstatus vor der Einreise einem PCR-Test unterziehen und am Tag der Einreise einem weiteren Test.Entsprechende neue Maßnahmen zum Umgang mit Einreisenden präsentierte das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Freitag.Wer zweifach geimpft ist, braucht sich nicht in Quarantäne zu begeben. Für Ungeimpfte oder einmal Geimpfte besteht dagegen weiterhin eine Quarantänepflicht.